В Петербурге крематорий работает в штатном режиме

В учреждении отметили, что информация о перегруженности крематория не имеет ничего общего с реальностью.

В крематории Санкт-Петербурга опровергли информацию о перегруженности предприятия, о котором писали в СМИ. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает ТАСС.

В крематории заверили, что его загруженность не превышает 90%, несмотря на погодные условия и прочие факторы. Учреждение, таким образом, работает в штатном режиме.

«Гробы с телами умерших до момента кремации, как и положено, хранятся в специальном помещении»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в СМИ писали о том, что в крематории якобы скопилась очередь из гробов, так как их не успевают сжигать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в крематории Петербурга из-за высокой смертности не успевают сжигать гробы.