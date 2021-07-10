Актриса Татьяна Догилева заболела коронавирусом после вакцинации

Актриса Татьяна Догилева заболела коронавирусом после вакцинации
Догилева угодила в больницу. Фото: скриншот Instagram

Прививку знаменитость сделала еще в январе 2021 года.

Актриса Татьяна Догилева рассказала, что угодила в больницу из-за заражения коронавирусом. Новостями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Знаменитость отмечает, что находится в отделении для больных коронавирусом. При этом Догилева заявляет, что делала прививку в январе 2021 года. Скорее всего, предполагает актриса, заразилась она из-за того, что потеряла осторожность. Врачи уверяют, что состояние Догилевой не вызывает опасений.

Актриса призвала россиян, несмотря на вакцинацию, продолжать соблюдать меры предосторожности, так как болезнь довольно коварная.

Ранее в gazetaspb.ru сообщалось, что Симоньян призвала увольнять врачей-антипрививочников. Журналистка считает, что нужно оставить их без работы показательно, чтобы другим неповадно было.

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