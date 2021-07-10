На Володарском мосту в результате ДТП погиб мотоциклист

На Володарском мосту в результате ДТП погиб мотоциклист
Место происшествия. Фото: Фото: Скриншот из сообщества "Дорожный инспектор"в соцсети "Вконтакте".

В субботу, 10 июля, в Невском районе Петербурга на Володарском мосту произошло массовое ДТП.

Столкнулись маршрутка, фургон, легковой автомобиль и мотоциклист.

«На Володарском мосту авария с участием маршрутки, фургона, легкового автомобиля и мотоциклиста, мотоциклист без признаков жизни. Службы на месте, троллейбусы встали», — сообщили в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на дороге лежал мотоциклист и не подавал признаков жизни.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Водителю мотоцикла Honda было 44 года, в результате происшествия мотоциклист погиб, «78.ru».. По предварительным данным, мотоциклист пытался избежать аварийной ситуации, но оказался под маршруткой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.

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