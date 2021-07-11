Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс

Путешественник Федор Конюхов сегодня стартует из Мурманска в свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс. Там он в течение 14 дней будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.

Конюхова на Северный полюс «подбросит» атомный ледокол «50 лет Победы». Об этом сообщается на официальном сайте путешественника.

В планах у Конюхова на самой северной точке планеты разбить полярную маленькую станцию на льдине и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, провести на ней 14 дней. В свободное от исследований время путешественник нарисует картины, посвященные красоте Арктики.