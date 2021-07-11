«На работу вплавь»: переход «Броневой» превратился в озеро

В Петербурге переход у железнодорожной станции «Броневая» ушел под воду.

Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили петербуржцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают пользователи, вода поднялась так высоко, что пройти по переходу невозможно. Что стало причиной такого потопа, пока неясно.

«Завтра на работу вплавь», — отмечают горожане.

Ранее Gazeta.SPb писала о потопе в Сестрорецке. Из-за дождя в городе затопило парадную одного из домов. Тогда жители сообщали, что пострадали и квартиры последних этажей.