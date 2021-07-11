Петербуржцу надавали палкой по голове в ЖК «Орловский парк»

В Приморском районе Петербурга возбудили уголовное дело после массовой драки в ЖК «Орловский парк». Один из пострадавших получил палкой по голове, а второй получил ранение от травматического пистолета.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция получила сообщение о драке в ночь на воскресенье 11 июля. Правоохранители отправились на место происшествия.

Выяснилось, что в результате пострадали двое – один получил ранение от травматического пистолета, а второй – удар палкой по голове. Последнего пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».

Злоумышленников доставили в полицию.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что двое в ЖК «Орловский парк» упали на землю без чувств после массовой драки. Местные жители утверждали, что охрана жилого комплекса не стала вызывать полицию.