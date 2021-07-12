В Ленобласти коронавирусом заболели еще 246 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 246 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 12 июля. По выздоровлению за минувшие сутки были выписаны 64 человека, побороть болезнь не смогли еще 10 человек.

За указанный период стало известно о летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 51 438 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 45 691 человек, скончались — 1 889.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на третьем — 2 029 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 403 человека. Второе место у Подмосковья — 2 566 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области продолжается кампания по вакцинации населения. За сутки полностью ее завершили 1 212 человек.