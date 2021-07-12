Прогулка по Петербургу сделала Билана добрее и общительнее

Певец Дима Билан рассказал, какое благотворное влияние на него оказывает Петербург. Он посвятил пост прогулке по городу.

Серией фото из Северной столицы певец поделился в своем Instagram-аккаунте. В посте Билан объяснил, как много для него значит эта поездка.

«Приехать в Питер — это забыть обо всех проблемах и стать легче, добрее, общительнее!» — поделился он.

Билан признался, что рецепт такого настроения прост: за 15-минутную прогулку он встретил более 30 улыбающихся людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что конфликт между певцом Димой Биланом и лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским не угасает уже несколько дней. Из социальных сетей ссора переместилась в реальный мир, Покровский уже написал заявление в полицию.