Кричали и жгли: жители Колпино пожаловались на ночной шум в «Крестах»

Жители Колпино Колпино пожаловались на шум, который доносился из изолятора «Кресты».
Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, в ночь на 12 июля были слышны непривычные крики.
Суда по кадрам, опубликованным в социальной сети, заключенные кричали и шумели, а также что-то жгли, так как из окон с разных этажей был виден огонь. Местные жители предположили, что в тюрьме произошли беспорядки из-за аномальной жары и финала Евро-2020.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия планирует в ближайшие 9 лет улучшить и облегчить условия содержания в СИЗО. То есть расширить перечни платных услуг и разрешенных предметов, создать условия для занятий спортом.