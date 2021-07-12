Кричали и жгли: жители Колпино пожаловались на ночной шум в «Крестах»

О переполохе в «Крестах» сообщили очевидцы в соцсетях. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

О переполохе в «Крестах» сообщили очевидцы в соцсетях. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Жители Колпино Колпино пожаловались на шум, который доносился из изолятора «Кресты».

Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, в ночь на 12 июля были слышны непривычные крики.

Суда по кадрам, опубликованным в социальной сети, заключенные кричали и шумели, а также что-то жгли, так как из окон с разных этажей был виден огонь. Местные жители предположили, что в тюрьме произошли беспорядки из-за аномальной жары и финала Евро-2020.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия планирует в ближайшие 9 лет улучшить и облегчить условия содержания в СИЗО. То есть расширить перечни платных услуг и разрешенных предметов, создать условия для занятий спортом.