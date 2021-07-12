Петербуржцев, умерших из-за коронавирусах, будут хоронить бесплатно на кладбище

Такое решение приняли в связи с высокой нагрузкой на крематорий.

В Санкт-Петербурге родственникам людей, умерших из-за коронавируса, не придется платить за место на кладбище. Таких граждан будут хоронить бесплатно – нужно только приобрести гроб и венки. Об этом сообщает «Фонтанка» сегодня, 12 июля.

В Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона обратили внимание на высокую нагрузку на крематорий. Чтобы снизить потребность в кремации, с этого понедельника умерших от коронавируса будут хоронить бесплатно. Непонятно, как долго услуга будет оставаться бесплатной. В Ассоциации добавляют, что сейчас в крематории задействованы все 14 печей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге крематорий работает в штатном режиме.