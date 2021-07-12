В Неве у Володарского моста заметили трех мужчин

Они решили искупаться, чтобы охладиться во время аномальной жары.

В Неве у Володарского моста заметили сразу трех мужчин. Они устроили заплыв в жаркий день, видимо, желая охладиться, но не подумали о собственной безопасности. Об этом сообщает Piter.tv, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что мужчины плыли в сторону Ивановской улицы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые поймали дух пловцов недалеко от берега. Никто из них не пострадал. Где находится третий мужчина – непонятно.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за пять недель в Неве утонул 21 человек. Не дать утонуть сотрудники МЧС смогли шести людям. Еще 210 петербуржцам они оказали различного рода помощь на воде.