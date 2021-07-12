В Неве у Володарского моста заметили трех мужчин

В Неве у Володарского моста заметили трех мужчин
Володарский мост. Фото: https://mostotrest-spb.ru/

Они решили искупаться, чтобы охладиться во время аномальной жары.

В Неве у Володарского моста заметили сразу трех мужчин. Они устроили заплыв в жаркий день, видимо, желая охладиться, но не подумали о собственной безопасности. Об этом сообщает Piter.tv, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что мужчины плыли в сторону Ивановской улицы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые поймали дух пловцов недалеко от берега. Никто из них не пострадал. Где находится третий мужчина – непонятно.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за пять недель в Неве утонул 21 человек. Не дать утонуть сотрудники МЧС смогли шести людям. Еще 210 петербуржцам они оказали различного рода помощь на воде.

володарский мост нева новости СПб пловцы


 

Новости партнеров
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург привезли новую партию вакцины «КовиВак»
В Неве у Володарского моста заметили трех мужчин
Петербуржцев, умерших из-за коронавирусах, будут хоронить бесплатно на кладбище
В ТРК «Пик» открылся пункт вакцинации от коронавируса
«Спутник V» доказал свою эффективность против новых штаммов коронавируса
В Шушарах занялись ликвидацией несанкционированной свалки
В Петербурге проводят доследственную проверку по факту получения ожогов ...
На Заречной тушили пятикомнатную квартиру: никто не пострадал