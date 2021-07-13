Более 200 пьяных водителей выявили за выходные в Петербурге и Ленобласти

Более 200 пьяных водителей выявили за выходные в Петербурге и Ленобласти
Из задержанных девять уже садились нетрезвыми за руль. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петербурге и Ленобласти полицейские за минувшие выходные задержали более 200 нетрезвых водителей.

Рейды проводились 10-11 июля во всех районах города и 47-го региона. Всего полицейские выявили 208 водителей, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Как сообщила пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области, 9 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Стоит отметить, что именно по вине пьяных водителей происходит большая часть дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный таксист прокатил мужчину на капоте и врезался в столб на Пулковской.

Еще один инцидент с пьяным водителем произошел на пляже Финского залива. Нетрезвый водитель Range Rover едва не задавил отдыхающих.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание нетрезвые водители новости СПб


 

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