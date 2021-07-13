У пассажира автобуса Петербург – Лаппеенранта нашли Covid, но поздно

Риск заразиться у пассажиров был слишком высок, так как автобус в Финляндию ехал долго. Фото: Pixabay

Риск заразиться у пассажиров был слишком высок, так как автобус в Финляндию ехал долго. Фото: Pixabay

В Финляндии у пассажира автобуса из России нашли коронавирус, но все его попутчики, которые потенциально могли заразиться, уже разъехались по всей стране.

Как сообщает Yle, автобус следовал 9 июля рейсом 7:30 – 12:30 по маршруту Петербург — Лаппеенранта. Пассажир ехал в передней части салона.

Теперь здравоохранительный округ Южной Карелии просит всех пассажиров, которые были в том автобусе, сдать тесты и оставаться в карантине. Как говорит главный инфекционист больничного округа Eksote Юкка Сухонен, риск заразиться у пассажиров был слишком высок, так как автобус ехал долго.

В автобусе ехали 24 пассажира. Все они потом направились в самые разные уголки Финляндии. Так, четверо живут на территории Eksote. С частью путешественников уже связались.

Отметим, МИД Финляндии советует не ездить сейчас в Россию, Бразилию, Южную Африку и Индию. Кроме того, министерство просит без особой нужды не посещать страны, расположенные за пределами ЕС и Шенгенской зоны.

Напомним, после возвращения фанатов из Петербурга, куда они приезжали на матчи ЧЕ по футболу, Минздрав Финляндии опубликовал статистику заражений коронавирусом — рост заболеваемости оказался существенным для страны. Так, по состоянию на 8 июля Минздравом Суоми был зарегистрирован 481 случай заражения COVID-19 среди тех, кто ездил на Евро-2020 в Петербург. При этом у 165 человек заражение было повторным.