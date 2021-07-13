Петербуржцам рассказали, когда в городе ожидать похолодания

Аномальную жару в Северной столице совсем скоро сменит похолодание. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик посоветовал петербуржцам наслаждаться жаркой погодой, пока есть такая возможность. С 16 июля, по его словам, в городе значительно похолодает.

При этом сейчас жара в Петербурге набирает обороты. Сегодня, 13 июля, воздух может прогреться от +31 до +33 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник, 13 июля, в Северной столице будет уже 15 подряд сухой день. Температурный фон ожидается на 6-7° выше климатической нормы. В среду и четверг в Петербурге будет без осадков и +31…+33 градуса.