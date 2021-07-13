Уже 15 сухой день подряд: во вторник в Петербурге ожидается до +32 градусов

Сегодня в Северной столице будет уже 15 подряд сухой день, температура воздуха поднимется до +32 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, во вторник, 13 июля, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием антициклона. При небольшой облачности вновь обойдется без дождей. Температурный фон ожидается на 6-7° выше климатической нормы.

Днем термометры покажут +30…+32 градуса, в Ленобласти потеплеет до +33. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду и четверг в Петербурге без осадков и +31…+33 градуса, в пятницу кратковременные дожди, грозы и до +31.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Ленобласти пообещали 34-градусную жару и дождь во вторник.