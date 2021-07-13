В Иркутске в дождь мужчина вылез на балкон и угрожает выбросить ребенка

В Иркутске в дождь мужчина вылез на балкон и угрожает выбросить ребенка
Балкон. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Иркутске дует сильный ветер и льет дождь, а в это время мужчина стоит вот уже несколько часов на балконе дома и угрожает сбросить ребенка вниз.

РИА Новости пишут, что ребенок раздет и плачет, мужчина продолжает кричать и отказывается покидать балкон.

В центре Иркутска гражданин взял на руки ребенка и вылез на парапет балкона. Мужчина угрожает выбросить ребенка с высоты. При этом в городе непогода, идет дождь. Отмечается, что раздетый малыш продолжает плакать.

Областное ГУМВД сообщает, что мужчина хочет встретиться с женой. Он ни в какую не хочет вернуться в квартиру.

Полиция и жильцы дома на Советской улице пытаются уговорить его отказаться от своих намерений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина выпал из окна и разбился на проспекте Просвещения.

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