В Иркутске в дождь мужчина вылез на балкон и угрожает выбросить ребенка

В Иркутске дует сильный ветер и льет дождь, а в это время мужчина стоит вот уже несколько часов на балконе дома и угрожает сбросить ребенка вниз.
РИА Новости пишут, что ребенок раздет и плачет, мужчина продолжает кричать и отказывается покидать балкон.
В центре Иркутска гражданин взял на руки ребенка и вылез на парапет балкона. Мужчина угрожает выбросить ребенка с высоты. При этом в городе непогода, идет дождь. Отмечается, что раздетый малыш продолжает плакать.
Областное ГУМВД сообщает, что мужчина хочет встретиться с женой. Он ни в какую не хочет вернуться в квартиру.
Полиция и жильцы дома на Советской улице пытаются уговорить его отказаться от своих намерений.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина выпал из окна и разбился на проспекте Просвещения.