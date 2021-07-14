Боярский, Юдашкин и Догилева: кого еще из звезд успел подкосить COVID-19

Новая коронавирусная инфекция не обходит стороной российских знаменитостей. Одни узнают о заболевании уже постфактум, а другие переносят COVID-19 крайне тяжело. Некоторых не спасает даже вакцина.

Михаил Боярский

В среду, 14 июля, стало известно о госпитализации артиста Михаила Боярского. Пока состояние актера не вызывает серьезных опасений у медиков. Как оказалось, коронавирусом Боярский болеет уже около недели. Сам актер уверяет, что чувствует себя хорошо.

По словам его супруги Ларисы Луппиан, накануне актер почувствовал себя плохо, ему вызвали «скорую». Медики отвезли его в клинику. У Боярского была повышенная температура, он ощущал слабость.

Ирина Алферова

Около двух недель назад актриса Ирина Алферова была госпитализирована в одну из столичных клиник вместе с супругом. Обоих мучил кашель и слабость. Художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз сообщал, что ее состояние очень тяжелое, ее пришлось подключать к аппаратуре.

Судя по всему, она идет на поправку. Ее дочь сообщила, что серьезных поводов для беспокойства нет.

Петр Мамонов

Состояние русского музыканта Петра Мамонова становится все хуже. Врачи ведут борьбу за его жизнь уже много дней. Болезнь у него протекает в тяжелой форме. Музыканта ввели в состояние медикаментозной комы.

Теперь у него начался сепсис, ему делают переливание крови. Близкие молятся за артиста, его причастили.

Коронавирус у «Мажоров»

В конце июня COVID-19 подхватил звезда «Мажора» Александр Дьяченко. Артисту стало несколько лучше, но о его выписке говорить пока рано. По словам актера, ему тяжело ходить.

COVID-19 после вакцинации

Врачи продолжают наблюдать и за актрисой театра и кино Татьяны Догилевой. Она была госпитализирована с COVID-19 в московскую клинику №23. Пока специалисты с оптимизмом смотрят на ее состояние.

«Я замучилась лечиться дома и сбивать все время температуру. В январе я привилась, и у меня 365 антител. Посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность», — объясняла артистка.

В настоящее время у нее поражено 30% легких. Она находится в инфекционном отделении.

После вакцины коронавирусом заболел и модельер Валентин Юдашкин, который борется с раком.

Заболевание у него прошло в легкой форме. О нем он узнал, когда вернулся из Италии и сдал ПЦР-тест. Он оказался положительным. Как отметил модельер, ревакцинироваться он не успел.

Трагедии

От коронавируса скончался бывший супруг Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович. В июле у него диагностировали обширное поражение легких. Сначала он лечился дома. Вскоре его состояние начало ухудшаться, он попал в больницу.

Болезнь оказалась сильнее. Пока неизвестно, где будет похоронен режиссер.

Трагедия произошла и в семье звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова. COVID-19 тяжело болел его отец.

«Папа! Сегодня в больнице не стало моего отца. Как же это тяжело… Дорогой мой, как так?!», — написал шоумен в своих социальных сетях.

Незадолго до трагедии он рассказывал о том, как его родители борются с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим.