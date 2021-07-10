Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим

Фанаты московского «Спартака» поддержали певицу МакSим, которая заболела ковидом и сейчас находится в коме.

Красно-белые спели песню «Знаешь ли ты» в Екатеринбурге. Видео выложено в Instagram Евгения Кексина.

Эта песня стала неофициальным гимном фанатов «Спартака».

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.