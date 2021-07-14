В приложении «Ситимобил» после скандалов появился тревожная кнопка

В приложении «Ситимобил» после скандалов появился тревожная кнопка
Компания хочет обезопасить пассажиров. Фото: сайт компании "Ситимобил"

Благодаря ей пассажиры смогут предотвращать конфликтные ситуации во время поездок.

В сервисе мобильности «Ситимобил» рассказали о запуске тревожной кнопки в приложении по вызову такси. Теперь пассажирам будет проще предотвращать конфликтные ситуации во время поездок, считают в компании. Также сервис пообещал провести дополнительную проверку таксопарков в Санкт-Петербурге.

Известно, что тревожная кнопка позволяет оперативно связаться с экстренными службами и со службой поддержки компании. В рамках сотрудничества «Ситимобила» с комитетом транспорта предусматривается передача данных в режиме реального времени о местоположении автомобиля такси, сведений о водителе и транспортном средстве, а также статуса такси.

Напоминаем, что разговоры о безопасности пассажиров были спровоцированы рядом неприятных инцидентов с участием водителей «Ситимобила». Один из самых громких случился в январе 2021 года – тогда таксист по пути в Пулково вел машину и мастурбировал при пассажирке. Буквально через месяц 41-летняя пассажирка «Ситимобила» стала жертвой домогательств – водитель раздевал ее и насильно трогал за интимные места.

В апреле 2021 года жители Ленобласти обсуждали драку трех мужчин: водители «Ситимобила», вооружившись битами и ножами, набросились на мужчину-инвалиды, его сына и друга. Все это произошло из-за того, что автомобилисты не смогли поделить дорогу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве.

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