Аномальная жара в Петербурге выжгла газоны и высушила деревья

Пожаловались жильцы улицы Королева. Говорят, что от газона почти ничего не осталось. Фото: unsplash.

Пожаловались жильцы улицы Королева. Говорят, что от газона почти ничего не осталось. Фото: unsplash.

На странице губернатора Северной столицы Александра Беглова в социальных сетях жители Петербурга пожаловались на отсутствие полива деревьев, газонов и кустов.

Так предлагают полить деревья в Северной столице за счет денег, которые выделялись на уборку снега, которого не было этой зимой. Пожаловались жильцы улицы Королева. Говорят, что от газона почти ничего не осталось. Кто-то вспомнил о дворниках и стал рассуждать, чьи же это обязанности — полив. Об этом сообщается на странице Беглова «ВКонтакте».

В Петербурге по-прежнему стоит сильная жара. В ближайшие дни в городе обещали дожди, грозы и понижение температуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты изменят закон, чтобы создать больше зеленых зон на Васильевском острове. Законопроект в городском парламенте представил депутат Алексей Ковалев.