В мире коронавирусом заразились более 188,3 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в мире заразились COVID-19 еще 552 864 человека. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в четверг, 15 июля. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 188 308 000 человек, скончались от вируса 4 057 486 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 33 946 343 человека. Скончались от инфекции уже более 608 тыс. американцев. На втором месте находится Индия: более 30,946 млн зараженных и более 411 тыс. погибших. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили более 19 млн человек, а скончались более 537 тыс. граждан.

Россия сохраняет пятое место: коронавирус обнаружен у 5 785 542 россиян, а 142 877 человек от него скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил о возможности тяжелого COVID у переболевших.