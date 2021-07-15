Манифест о вакцине и заболевший Боярский – о COVID-19 в Петербурге к 15 июля

Ситуация с коронавирусом в Петербурге оставляет желать лучшего. Город твердо держится на втором месте по числу заболевших в стране, а темпы вакцинации пока не достигли нужных показателей. Врачи Северной столицы выпустили манифест, чтобы убедить горожан сделать прививку.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге было зарегистрировано 495 835 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Прививку после объявления кампании по массовой вакцинации населения сделали более миллиона человек. Показатель для создания коллективного иммунитета недостаточный.

Петербургские медики решили записать видеоролик «Манифест врача», чтобы убедить горожан сделать прививку. В нем они рассказывают о необходимости вакцинироваться от коронавируса. К петербуржцам обратились фельдшер скорой помощи, рентген-лаборант, студентка медвуза, а также главный хирург Пироговского центра Александр Левчук.

В видео медработники рассказывают, что выходят на улицу после тяжелых рабочих дней в красной зоне и видят, как петербуржцы игнорируют масочный режим. Тем временем, врачи каждый день борются за жизни пациентов.

Коронавирус не обходит стороной знаменитостей. Так, накануне появились сообщения о госпитализации актера Михаила Боярского. Утверждалось, что его жизни ничего не угрожает, но врачи приняли решение доставить его в больницу. Сам актер при этом заявил, что информация о его госпитализации неверна. В то же время, его супруга заявляла СМИ, что сама вызвала «скорую» для актера, чем он был недоволен.

Пока эпидемиологическая обстановка остается непростой, в Петербурге продолжают действовать ограничения.

Отметим, что в списке мер – запрет на работу фуд-кортов и фуд-плесов, а также ограничение работы общепита с 02:00 до 06:00. Представители бизнеса простят власти пересмотреть эти запреты. Как писала Gazeta.SPb, положение общепита в Петербурге ранее социолог Шугалей обсудил с экспертами в рамках пресс-конференции.