В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

На территории Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Прохожих и автомобилистов просят быть особенно осторожными.

Так, в четверг, 15 июля, начиная с до15 часов на некоторые районы Ленобласти обрушатся ливни с грозами. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи со штормом повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения. Машину рекомендуется отогнать в гараж или поставить вдали от деревьев и слабых конструкций. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

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