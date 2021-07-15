В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз
В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На территории Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Прохожих и автомобилистов просят быть особенно осторожными.

Так, в четверг, 15 июля, начиная с до15 часов на некоторые районы Ленобласти обрушатся ливни с грозами. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи со штормом повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения. Машину рекомендуется отогнать в гараж или поставить вдали от деревьев и слабых конструкций. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вновь накрыла аномальная жара. Сегодня был зафиксирован очередной температурный рекорд — на этот раз 2010 года.

ГУ МЧС России по Ленобласти новости СПб штормовое предупреждение


 

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