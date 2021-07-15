Набережную Грибоеда отремонтируют на месяц раньше

Набережную Грибоеда отремонтируют на месяц раньше
Канал Грибоедова. Google Maps

Ожидалось, что работы завершат в октябре, но все будет готово еще в сентябре 2021 года.

В Санкт-Петербурге совсем скоро планируют завершить ремонт набережной канала Грибоедова – примерно на месяц раньше, чем было заявлено изначально. Об этом сегодня, 15 июля, пишет «Фонтанка», ссылаясь на КРТИ.

Ремонтировать участок от дома 131 до Могилевского моста начали еще в 2019 году. Тогда подрядчик сообщал, что закончит к октябрю 2021 года. На данный момент сроки готовы сдвинуть – в таком случае набережная будет приведена в порядок в начале осени.

Напоминаем, что работы проводит АО «ПО «Возрождение». За работы компания взяла около 435 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что испанский болельщик прыгнул в канал Грибоедова после победы своей сборной.

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