В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых

Вакцинацию первым компонентом вакцины этих сфер сделать сделать до начала августа. Фото: ККИ.

Вакцинацию первым компонентом вакцины этих сфер сделать сделать до начала августа. Фото: ККИ.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий россиян введена в Архангельской области. Медучреждения готовы к всплеску числа желающих сделать вакцинацию.

Обязательная прививка введена для педагогов, медиков, соцработников, работников кафе и ресторанов, госслужащих, лиц, проживающих на соцобеспечении и совершеннолетних студентов. Вакцинацию первым компонентом вакцины этих сфер сделать сделать до начала августа. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти работу общепита в «красной» зоне ограничили по времени. Заведения могут работать только до 23 часов. В Ленинградской области ввели новые ограничения для предприятий, работающий в «красной» зоне. Губернатор Александр Дрозденко внес соответствующие изменения в постановление правительства Ленобласти, которые уже вступили в силу.