Цены на бананы в российских магазинах установили пятилетний рекорд

Цены на бананы в российских магазинах установили пятилетний рекорд
Пик цен на бананы пришелся на апрель (89,3 рубля за килограмм). Фото: pixabay

В России резко подорожали бананы в магазинах. Цены выросли до максимума за последние пять лет, достигнув уровня 2016 года. За год они подорожали в полтора раза.

Как сообщает РБК со ссылкой на Росстат, пик цен на бананы пришелся на апрель (89,3 рубля за килограмм). В июне они стоили 84,1 рубля. Абсолютный максимум был в марте 2015 года, когда килограмм бананов стоит 96,2 рубля.

По мнению аналитиков исследовательской компании IndexBox, подорожание бананов связано со стабильным спросом внутри страны, падением рубля и локальным дефицитом поставок из Эквадора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно как остановить рост цен на бензин и дизель в Петербурге. Биржевая цена бензина АИ-92 в России поставила новый рекорд, в моменте тонна стоила 56 024 рубля за тонну.

бананы подорожание рост цен цены


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Софийской не смогли разъехаться большегруз и фургон
Петербургские водители стоят в 3-балльных пробках утром пятницы
Цены на бананы в российских магазинах установили пятилетний рекорд
В Петербурге снова выше +30 градусов
Во Всеволожском районе сгорел гараж
Спасатели потушили горящий дом в Волхове
В Ленинградской области от коронавируса привились почти 50% ветеринаров
Спасатели тушили иномарку в Колпинском районе