Цены на бананы в российских магазинах установили пятилетний рекорд

Пик цен на бананы пришелся на апрель (89,3 рубля за килограмм). Фото: pixabay

Пик цен на бананы пришелся на апрель (89,3 рубля за килограмм). Фото: pixabay

В России резко подорожали бананы в магазинах. Цены выросли до максимума за последние пять лет, достигнув уровня 2016 года. За год они подорожали в полтора раза.

Как сообщает РБК со ссылкой на Росстат, пик цен на бананы пришелся на апрель (89,3 рубля за килограмм). В июне они стоили 84,1 рубля. Абсолютный максимум был в марте 2015 года, когда килограмм бананов стоит 96,2 рубля.

По мнению аналитиков исследовательской компании IndexBox, подорожание бананов связано со стабильным спросом внутри страны, падением рубля и локальным дефицитом поставок из Эквадора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно как остановить рост цен на бензин и дизель в Петербурге. Биржевая цена бензина АИ-92 в России поставила новый рекорд, в моменте тонна стоила 56 024 рубля за тонну.