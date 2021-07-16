Чем заняться в Петербурге в выходные 17 и 18 июля

Несмотря на то, что чемпионат Европы по футболу закончился и болельщики покинули Петербург, событий в Северной столице меньше не стало. Рассказываем, куда сходить на выходных.

Любителям кино

Киноманов ждут приятные выходные. В Петербурге пройдет один из самых необычных кинофестивалей России «Кинолес». Вместо ковровых дорожек – природа.

Фестиваль проходит пляж «Морские дубки» в поселке Лисий нос. Зрителям демонстрируют жизнеутверждающие картины отечественных авторов. Главный критерий при отборе лент — органическое единство зрительского и авторского кино, эмоционального и умного кинематографа.

Кино показывают прямо под открытым небом вечером, а днем гостям предлагают посетить творческие встречи с создателями кино, а также мастер-классы и спортивные игры.

В «Никольских рядах» пройдут кинолекции про Гаспара Ноэ, Гая Ричи и Вонга Кар-Вая. Образовательная программа в общественном пространстве стартует в субботу, 17 июля.

Серию лекция откроет театральный критик Олеся Пушкина, которая расскажет о режиссерах театра и кино. Слушатели узнают, в том числе о творчестве австралийского специалиста Саймона Стоуна и венгерского режиссера Корнеле Мундруцо.

Активный отдых

В субботу горожан ждет знаменитый забег – марафон «Белые ночи». На него петербуржцы выйдут вечером. В последние годы забег проводили по утрам. Бегуны финишируют от Дворцовой площади.

Спортсменам предлагают пробежать дистанции в 10 км, 42 и 195. Трассы проходят по центральным улицам Петербурга. На марафоне ждут и иностранных участников.

Любителям искусства

В Русском музее в пятницу, 16 июля, открывается итальянско-русская выставка футуризма. Посетители смогут увидеть работы из самого музея и частных коллекций. Задача экспозиция – объединить итальянское и российское направления стиля. Впервые в России покажут шедевры из собрания Маттиоли. Это произведения и Балла, и Боччони, и Руссоло, а также других художников.

В Эрмитаже можно оценить работы знаменитого скульптора Бертеля Торвальдсена. Он вдохновлялся мифологией древних греков. Его любимым персонажем был Бог Любви. Одна из самых известных работ — «Амур в гостях у поэта Анакреонта». Над этим сюжетом Торвальдсен работал 20 лет. Император Александр II купил несколько мраморных рельефов. Их и можно увидеть в Эрмитаже.

Эта выставка должна была состояться еще в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса ее было решено перенести. Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге вовсю идет подготовка ко Дню ВМФ. В водной части парада участие примут 39 кораблей и катеров, а также семь подлодок.

Петербуржцы смогут увидеть и воздушную часть – над Петербургом пролетят бомбардировщики и истребители.

Перед праздником в центр Петербурга решили продезинфицировать – обработали более 30 тысяч «квадратов».