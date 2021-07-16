Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 22

1. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
2. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам
3. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по финансовым вопросам
5. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
6. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам
7. О составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
8. О методических материалах к Интерактивному рабочему блокноту УИК