Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 22

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 22
Выборы в Госдуму пройдут в этом году. Фото: kremlin.ru

1. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам

3. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по финансовым вопросам

5. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

6. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам

7. О составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

8. О методических материалах к Интерактивному рабочему блокноту УИК

выборы Госдума избирком Россия цик


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержаны мигранты, которые подозреваются в убийстве соотечественника на ...
Подготовка к параду на День ВМФ остановит троллейбусы в центре Петербурга
На развязке КАД с проспектом Энгельса закроют два съезда
Мошенники обманули пенсионерку почти на миллион в Петербурге
Пенсионера из Колпино задержали за развращение восьмилетней
Рекорд по смертям и утечка вируса в лаборатории: COVID-19 в России и мире
В Петербурге мигрант получил ножевое ранение
На балконе пенсионерки с деменцией в Ломоносове нашли сгнивший труп