Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 22

Выборы в Госдуму пройдут в этом году. Фото: kremlin.ru

Выборы в Госдуму пройдут в этом году. Фото: kremlin.ru

1. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам

3. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по финансовым вопросам

5. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

6. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам

7. О составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

8. О методических материалах к Интерактивному рабочему блокноту УИК