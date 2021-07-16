Преступная группа в Петербурге пойдет под суд за обман ветеранов ВОВ

В Петербурге полицейское следствие завершило расследование уголовного дела о продаже БАДов под видом лекарств. Перед судом предстанут четверо участников преступной группы.

Как сообщает городской главк МВД, лидер и активные участники организованной группы были задержаны в июне 2020 года. Они орудовали с апреля по июнь прошлого года. Организатором выступила 47-летняя петербурженка. Женщина обманывала пожилых людей совместно со своей 29-летней дочерью, ее 33-летним сожителем и 42-летней знакомой.

Злоумышленники звонили жертвам под видом представителей медорганизаций и убеждали в покупке жизненно-необходимых лекарств. После этого они приезжали в квартиру и продавали БАДы втридорога. Более того, в некоторых случаях у ветеранов ВОВ крали наличку, спрятанную в квартирах.

От продажи «чудо»-лекарств пострадали 14 ветеранов Великой Отечественной войны в возрасте от 81 до 96 лет. По всем случаям обмана открыты уголовные дела. Размер ущерба превысил 2,5 млн рублей.

Фигурантам предъявлены обвинения. Их дело рассмотрит Невский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Заклинье задержан мужчина, сорвавший с пенсионерки кулон с «Божьей Матерью».