ТЭК проверит трубы на прочность в восьми районах Петербурга

На следующей неделе ГУП «ТЭК СПб» проведет гидравлические работы в районах Петербурга.

Так, 19 июля проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность пройдет в Василеостровском и Центральном районах.

В Невском и Красногвардейском районах испытания состоятся 20 и 22 июля, в Калининском — 20 июля. 21 июля проверки давлением пройдут сети в Выборгском и Московском районах, далее эстафету примет Красносельский район, где специалисты протестируют трубопроводы 22 и 23 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Так, с 13 июля по 10 августа в десяти районах будут проведены 12 гидравлических испытаний.