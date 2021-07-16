ТЭК проверит трубы на прочность в восьми районах Петербурга

ТЭК проверит трубы на прочность в восьми районах Петербурга
ГУП «ТЭК СПб» проверит трубы на прочность. Фото: ГУП "ТЭК"

На следующей неделе ГУП «ТЭК СПб» проведет гидравлические работы в районах Петербурга.

Так, 19 июля проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность пройдет в Василеостровском и Центральном районах.

В Невском и Красногвардейском районах испытания состоятся 20 и 22 июля, в Калининском — 20 июля. 21 июля проверки давлением пройдут сети в Выборгском и Московском районах, далее эстафету примет Красносельский район, где специалисты протестируют трубопроводы 22 и 23 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Так, с 13 июля по 10 августа в десяти районах будут проведены 12 гидравлических испытаний.

гидравлические испытания ГУП «ТЭК СПб трубы


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Организаторы крупнейшей нарколаборатории в Ленобласти пойдут под суд
Опрос: треть офисных работников ссорятся с коллегами из-за кондиционеров
Названы дата и место прощания с Петром Мамоновым
Петербуржцы засняли песчаную бурю на пляже в парке 300-летия
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
В Петербурге не хватает воспитателей
iPhone за вакцину и очередь за «КовиВаком»: COVID-19 в Петербурге к 16 июля
Легендарный «Поезд Победы» прибыл в Кингисепп