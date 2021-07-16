Сайт Минобороны РФ подвергся DDoS-атаке

Сайт Минобороны РФ подвергся DDoS-атаке
Сейчас доступ к сайту уже восстановлен. Фото: @mod_russia Twitter

Официальный сайт Минобороны РФ подвергся DDoS-атаке.

Отмечается, что источник атаки находится за пределами России.

Около 10 утра официальный сайт Минобороны России подвергся DDoS-атаке, в результате которой часть пользователей могут испытывать трудности с доступом к его содержимому, сообщает РИА «Новости».

Сейчас доступ к сайту уже восстановлен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи мировых интернет-СМИ, различных сайтов и социальных сетей сообщают о неполадках в работе сервисов. По данным сервиса Downdetector, со сбоем в работе 8 июня столкнулись крупнейшие интернет-ресурсы: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

DDos-атаки минобороны сайт


 

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