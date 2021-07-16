В Центре станет еще теплее: в Петербурге в жару включат батареи

В Центральном районе Северной столицы станет еще жарче, потому как в некоторых домах опять включат батареи.

Об этом пишет 16 июля в социальных сетях в группе «ВКонтакте» Жилищно-коммунальный сервис №2 Адмиралтейского района.

Кроме аномальной жары петербуржцев ждет еще отключение горячей воды на пять часов.

Так, не повезет горожанам, проживающим в семи домах Центра города. У них потеплеют батареи.

Отопление дадут в домах №№8 и 10 на Малой Подьяческой и №№ 3, 5, 7, 9 и 11 на Средней Подьяческой улицах. Помимо этого, с 10:00 и до 15:00 в этих домах не будет горячей воды.

Коммунальщики объясняют, что включение отопления произойдет в связи с промывкой системы центрального отопления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Адмиралтейского района Петербурга пожаловались на горячие батареи.