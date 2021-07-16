Специалиста в сфере здравоохранения Петербурга задержали за взятку

Правоохранительные органы выяснили, что специалист в сфере здравоохранения причастен к получению взятки. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы выяснили, что специалист в сфере здравоохранения причастен к получению взятки. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы выяснили, что специалист в сфере здравоохранения причастен к получению взятки в 2 млн 158 тыс.рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 15 июля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, экономическая полиция изобличила в получении взятки 33-летнего ведущего специалиста в сфере здравоохранения Петербурга.

Оказалось, что гражданин получил от представителя коммерческой организации около 2 млн 158 тыс.рублей. При этом, у правонарушителей был посредник. Ею оказалась 33-летняя женщина.

Специалист в сфере здравоохранения должен был посодействовать в конкурсе на право заключения энергосервисного контракта и последующего осуществления работ по энергосервису.

15 июля в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Кроме того, в отношении женщины также возбудили уголовное дело, ее обвиняют по статье «Посредничество во взяточничестве».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД. Он требовал с организации по 500 тыс. ежемесячно.