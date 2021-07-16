Вечер пятницы петербуржцам придется провести пятибалльных пробках

Вечер пятницы петербуржцам придется провести пятибалльных пробках
Петербуржцы проведут пятницу в пробках. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Несмотря на то, что на часах лишь 16:00 жители Петербурга в некоторых районах города уже встали в пробки. Загруженность на городских трассах в пятницу вечером выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 16 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 16:00 заторы на дорогах достигли 5 баллов. Такая ситуация продолжится вплоть до 19:00. А затем, может быть, спадет.

Красным отмечены участки на КАД, на проспекте Просвещения, на проспекте Непокоренных, на Кантемировской улице, на Выборгской набережной, на Каменноостровском проспекте, на Дворцовой набережной, на Садовой улице, на Невском проспекте, на проспекте Обуховской Обороны, на набережной Обводного канала, на Заневском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за жаркой погоды усилили полив улиц.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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