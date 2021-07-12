В Петербурге из-за жаркой погоды усилили полив улиц

В Петербурге из-за жары дорожники усилили полив проезжей части и тротуаров. Улицы чистят и моют 519 спецмашин и 868 дворников.
За прошедшую неделю, с 5 по 11 июля, с улиц города специалисты дорожных служб убрали 1 431 кубометр мусора и 1 715 тонн смета. Для мойки городских дорог использовали около 61,5 тыс. кубометров воды.
Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, в садах, парках и скверах ежедневно работали около 200 спецмашин и 700 сотрудников.
Сегодня, 12 июля, улицы и дороги чистят и моют 519 единиц техники и 868 работников. В садах и парках работают 286 машин и 907 специалистов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на данный момент в Северной столице 16 192 урны. Лидерами по их количеству стали Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы. Отстают — Кронштадтский, Колпинский и Пушкинский районы.