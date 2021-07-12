В Петербурге из-за жаркой погоды усилили полив улиц

В Петербурге из-за жаркой погоды усилили полив улиц
Всего за прошедшую неделю дорожники вывезли с городских магистралей 1715 тонн смета и 1431 кубометр мусора. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге из-за жары дорожники усилили полив проезжей части и тротуаров. Улицы чистят и моют 519 спецмашин и 868 дворников.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 июля, с улиц города специалисты дорожных служб убрали 1 431 кубометр мусора и 1 715 тонн смета. Для мойки городских дорог использовали около 61,5 тыс. кубометров воды.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, в садах, парках и скверах ежедневно работали около 200 спецмашин и 700 сотрудников.

Сегодня, 12 июля, улицы и дороги чистят и моют 519 единиц техники и 868 работников. В садах и парках работают 286 машин и 907 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на данный момент в Северной столице 16 192 урны. Лидерами по их количеству стали Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы. Отстают — Кронштадтский, Колпинский и Пушкинский районы.

комитет по благоустройству новости СПб уборка дорог


 

Новости партнеров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге из-за жаркой погоды усилили полив улиц
Петербуржец получил 20 лет строгого режима за пьяную поножовщину в парке
Названы районы Петербурга, в которых не хватает мусорных урн
В Пулково зарегистрировали бивни мамонта весом почти в 130 килограммов
Партия «ЗЕЛЕНЫЕ» представила в ЦИК России документы для заверения списков ...
Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской ...
Прокуратура проверит обрушение потолка в бизнес-центре в Петербурге
Аномальная жара закрывает музеи и заставляет петербуржцев рисковать жизнью