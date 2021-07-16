Рестораны и кафе Москвы отменяют QR-коды

Недавно введенная система QR-кодов перестанет использоваться в общпите Москвы уже с 19 июля.

Об этом сообщает 16 июля ТАСС, ссылаясь на объявление мэра столицы Сергея Собянина.

Кроме того, Собянин выразил благодарность предпринимателям, которые поддержали антиковидные меры.

Таким образом, уже в следующих понедельник, 19 июля, в Москве перестанут принимать QR-коды в ресторанах и заведениях общественного питания.

Напомним, что ранее оказаться внутри кафе возможно было лишь при наличии электронного документа о пройденной вакцинации или же отсутствии болезни.

Однако Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры необходимо соблюдать и далее, причем также же строго. Хотя эпидемиологическая ситуация мало-помалу делается лучше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти усилили антиковидные меры.