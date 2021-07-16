«Все ждут, когда уже умрет МакSим»: Шнуров пишет стихи, духовник молится за певицу

Врачи пока не могут порадовать поклонников хорошими новостями о здоровье певицы MакSим. Ее духовник предлагает молиться за артистку, а ее коллега Сергей Шнуров в стихах утверждает, что все ждут смерти исполнительницы хита «Знаешь ли ты».

Без хороших новостей

Певица MакSим по-прежнему находится в реанимации. У нее серьезно поражены легкие, и дышать самостоятельно она не может. Ее врачи от прогнозов воздерживаются, а близкие предпочитают комментарии не давать.

Игумен Лука, который хорошо знаком с певицей, призвал поклонников помолиться.

«Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», — заявил духовник.

До этого Лука лично посещал артистку. Он даже сообщал, что MакSим отреагировала на его присутствие. Это он расценил как хороший знак.

Опечалил поклонников своим стихотворением петербургский музыкант Сергей Шнуров.

«Забыли. Люди жаждут новостей. // Все ждут, когда уже умрет МакSим, // Чтоб некрологи стряпать всех мастей», — опубликовал Шнуров строчки в своем Instagram.

На самом деле стихотворение Шнурова повествовало о блогерах и соцсетях, которые нагнетают обстановку, повышая рейтинги. Сам музыкант при этом подчеркивает: он пытается вериться в лучшее.

Некоторые подписчики все же обвинили Шнурова в желании похайповать.

Совсем недавно у поклонников появилась призрачная надежда на улучшение состояния MакSим. О положительной динамике заявляла ее директор Маргарита Соколова, которая сама тяжело болела коронавирусом, но смогла победить болезнь.

«Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика, — это радость!», — писала она в своем Instagram.

Сложное состояние

В последний раз с подписчиками на связь MакSим выходила в середине июля. Тогда она рассказала, что почувствовала себя плохо 11 июля. У певицы был запланирован концерт, так что она сдала тест на коронавирус. Получив отрицательный результат, она решила выступить. Пела она уже с высокой температурой. После концерта ее состояние только ухудшалось, тесты ничего не показывали, ее было решено госпитализировать.

Дальше события развивались быстро. Сначала у нее диагностировали 40% поражения легких. Затем ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Тем временем, площадь поражения легких певицы увеличилась до 80%. Сообщалось, что ее перевели на ЭКМО, чтобы организму было проще справляться с болезнью.

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