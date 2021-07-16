В Кремле рассказали, в каком случае будут одобрены иностранные вакцины

В Кремле рассказали, в каком случае будут одобрены иностранные вакцины
Песков заявил, что Россия и Запад должны сотрудничать. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Он считает, что нужно делать шаги на встречу друг к другу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что существует проблема непризнания российский вакцин за рубежом. В России, тем временем, не спешат признавать зарубежные препараты. В данном вопросе, убежден Песков, нужно быть готовыми делать шаги на встречу друг к другу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах. Конечно, это большая проблема непризнания вакцин»,

— считает Песков.

Он убежден, что проблему нужно решать общими усилиям, так как только от России мало что зависит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего.

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