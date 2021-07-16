Ученый раскрыл причины аномальной жары в Петербурге

Он заявил, что в ближайшее время погода вряд ли сильно изменится, так что дождей ждать не стоит.

Профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил, что аномальная жара, которая не уходит из Санкт-Петербурга, пока что остается и на то есть причины. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что жара стоит с середины июня, а нормальных дождей не было уже давно. Дело в блокирующем антициклоне, который стоит над территорией Европейской России. Он не подпускает циклонические воздушные массы, которые могли бы принести осадки и похолодание.

Напоминаем, что 17 июля в Петербурге снова ожидается температура выше 30 градусов, то же касается Ленинградской области. Это будет длиться еще около недели.

Ранее в gazeta.sp.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек.