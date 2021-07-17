Начальника отдела закупок администрации Гатчинского района задержали за взятку

Начальника отдела закупок администрации Гатчинского района задержали за взятку
При получении взятки задержан начальник отдела закупок администрации. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти при получении взятки задержан начальник отдела закупок администрации.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Доследственная проверка была организована после появившихся в СМИ сообщений о том, что директору школы в поселке Лукаши угрожают увольнением за отказ принимать неудовлетворительный ремонт.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, в ходе проверки была выявлена причастность начальника отдела закупок администрации к коррупции. Его задержали во время получения взятки в 150 тыс. рублей за беспрепятственное прохождение конкурсной процедуры для заключения контрактов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Следствием направлено ходатайство в суд о заключении чиновника под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновника комздрава арестовали на 2 месяца по делу о получении взятки.

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