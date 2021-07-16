Чиновника комздрава арестовали на 2 месяца по делу о получении взятки

Дзержинский районный суд арестовал чиновника комздрава на два месяца. Фото: unsplash

Дзержинский районный суд арестовал чиновника комздрава на два месяца. Фото: unsplash

Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении ведущего специалиста в сфере здравоохранения Петербурга Александра Шкабара.

Объединенная пресс-служба судов сообщает, что чиновника обвиняют по статье «Получение взятки».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали ведущего специалиста из комитета по здравоохранению Петербурга Александра Шкабара. Стражи порядка подозревают его в получении взятки в 2,1 млн рублей.

По данным правоохранителей, Шкабар, пользуясь должностными полномочиями, получил от бизнесмена взятки в размере 2,1 млн рублей. За деньги чиновник рекомендовал предпринимателя городским учреждениям здравоохранения как потенциального поставщика услуг.

Подозреваемый получал деньги через расчетные счета ООО «Эксперт Энерго», а также банковские карты знакомой, на которую завели дело о посредничестве во взятке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за взятки задержан сотрудник МВД. Он требовал с организации по 500 тыс. ежемесячно.