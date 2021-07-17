В Петербург с 17 июля вернутся «Поющие мосты»

В этом году шоу "Поющие мосты" приурочено к важнейшим событиям в жизни города и страны. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В этом году шоу "Поющие мосты" приурочено к важнейшим событиям в жизни города и страны. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

С сегодняшнего дня в Северной столице вновь проводят уже ставшее визитной карточкой города шоу «Поющие мосты».

В этом году петербуржцев и гостей города ждет необычная программа. Об этом горожане напомнили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Звуковое шоу «Поющие мосты» возобновится ночью 17 июля», — написали в группе.

Знаковые произведения классической музыки будут звучать над Невой вплоть до 20 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения: ремонтные работы пройдут в тоннеле Гренадерского моста. Ограничения продлятся до 13 сентября.

Также в ближайший месяц водителям запретят ездить по полосе безопасности в сторону Выборгской набережной, а с 15 августа по 13 сентября — по полосе безопасности будет в направлении Пироговской набережной.