В Петербург с 17 июля вернутся «Поющие мосты»

С сегодняшнего дня в Северной столице вновь проводят уже ставшее визитной карточкой города шоу «Поющие мосты».
В этом году петербуржцев и гостей города ждет необычная программа. Об этом горожане напомнили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Звуковое шоу «Поющие мосты» возобновится ночью 17 июля», — написали в группе.
Знаковые произведения классической музыки будут звучать над Невой вплоть до 20 сентября.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения: ремонтные работы пройдут в тоннеле Гренадерского моста. Ограничения продлятся до 13 сентября.
Также в ближайший месяц водителям запретят ездить по полосе безопасности в сторону Выборгской набережной, а с 15 августа по 13 сентября — по полосе безопасности будет в направлении Пироговской набережной.