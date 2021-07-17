Ядовитые пауки отправили в больницу уже 10 человек в Волгограде

Всего в этом году в регионе выявлено 12 случаев укусов каракурта. Фото: unsplash

Всего в этом году в регионе выявлено 12 случаев укусов каракурта. Фото: unsplash

В Волгограде каракурты с начала июля покусали 10 местных жителей. Трое из них до сих пор в больнице.

Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, с начала июля в больницу с укусами ядовитого паука госпитализированы 10 человек. Все они были в тяжелом состоянии. Двое из них — подростки. Сейчас под присмотром врачей находятся трое из них.

Всего в этом году в регионе выявлено 12 случаев укусов каракурта. А в прошлом году от ядовитого паука пострадали 22 человека.

Добавим, что чаще всего каракурты нападают на людей в июле-августе. После укуса начинается жгучая и сильная боль, озноб, слабость. Также поднимается давление, учащается пульс, может начаться тошнота и рвота. Болезнь продолжается до 10 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти полсотни маленьких петербуржцев за неделю укусили клещи.