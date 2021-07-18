В полицию Петербурга доставили 46 мигрантов из «резиновых» квартир

В профилактическом рейде задействовали 68 полицейских. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В профилактическом рейде задействовали 68 полицейских. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские в Петербурге проверили наличие в жилых домах так называемых «резиновых» квартир и законность сдачи жилья в аренду.

В профилактическом рейде задействовали 68 полицейских. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 13 жилых домов. По результатам рейда в полицию доставили 46 граждан для административного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении 11 граждан, которые оказались мигрантами, полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации).

Еще 9 человек были привлечены к административной ответственности за распитие алкоголя и нахождение в пьяном состоянии в неположенном месте.

Полицейские уделили внимание и профилактической работе, раздав свыше 700 информационных памяток и разместив материалы на информационных стендах в парадных домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мигрант получил ножевое ранение.