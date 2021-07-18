В Ленобласти задержали девушку, объявленную в международный розыск

В Ленобласти задержали девушку, объявленную в международный розыск
Инициатору розыска информацию передали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленобласти полиция задержала девушку, объявленную в международный розыск.

Около 9.30 у дома 7 на улице Молодцова в поселке Сертолово при проверке документов задержали 30-летнюю гражданку одного из среднеазиатских государств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, она находилась в международном розыске на территории своей страны. Женщину доставили в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска информацию передали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Петербурга доставили 46 мигрантов из «резиновых» квартир. Полицейские в Петербурге проверили наличие в жилых домах так называемых «резиновых» квартир и законность сдачи жилья в аренду. В профилактическом рейде задействовали 68 полицейских. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 13 жилых домов.

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