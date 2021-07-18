Из водоема в поселке Шапки достали тело женщины

Из водоема в поселке Шапки достали тело женщины
Труп передали сотрудникам полиции. Фото: vk.com/acclo

Спасатели достали труп из водоема в поселке Шапки Ленобласти тело женщины, которая утонула в субботу, 17 июля.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно нашли погибшую и доставили на берег. Труп передали сотрудникам полиции.

«17 июля в 5 карьере посёлка Шапки утонула женщина. Проведя поисковые работы, спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно обнаружили погибшую, доставили на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утонули два человека. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 17 по Университетской набережной в Неве обнаружен труп неизвестного мужчины.

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