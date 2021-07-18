Восьмилетняя актриса сыграет принцессу Лею сериале «Оби-Ван Кеноби»

Юная принцесса Лея появится в грядущем сериале про героя Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн». Студия Disney нашла актрису на роль Леи.

Приквел о приключениях молодого Оби-Ван Кеноби начали снимать в мае после продолжительного перерыва. Не так давно стало известно, что в сериале в том числе расскажут о детстве главной героини трилогии «Звездные войны» принцессы Леи.

Кастинг на роль актрисы уже завершился, но Disney ее еще не представила. Однако, по данным Cinelinx, роль досталась восьмилетней актрисе Вивьен Лире Блэр, которая снималась в хорроре «Птичьй короб» с Сандрой Буллок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Disney показал кадры обновленного мультсериала «Чип и Дейл». Помимо Чипа и Дейла в первой серии также будут присутствовать и другие известные персонажи вселенной Disney — Плуто и бульдог Батч.