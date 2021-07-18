Восьмилетняя актриса сыграет принцессу Лею сериале «Оби-Ван Кеноби»

Восьмилетняя актриса сыграет принцессу Лею сериале &#171;Оби-Ван Кеноби&#187;
Роль досталась восьмилетней актрисе Вивьен Лире Блэр. Фото: кадр из фильма "Птичий короб"

Юная принцесса Лея появится в грядущем сериале про героя Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн». Студия Disney нашла актрису на роль Леи.

Приквел о приключениях молодого Оби-Ван Кеноби начали снимать в мае после продолжительного перерыва. Не так давно стало известно, что в сериале в том числе расскажут о детстве главной героини трилогии «Звездные войны» принцессы Леи.

Кастинг на роль актрисы уже завершился, но Disney ее еще не представила. Однако, по данным Cinelinx, роль досталась восьмилетней актрисе Вивьен Лире Блэр, которая снималась в хорроре «Птичьй короб» с Сандрой Буллок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Disney показал кадры обновленного мультсериала «Чип и Дейл». Помимо Чипа и Дейла в первой серии также будут присутствовать и другие известные персонажи вселенной Disney — Плуто и бульдог Батч.

звездные войны оби-ван кеноби принцесса лея сериал


 

Новости партнеров
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сильный ветер выбил стекло в окне исторического дома в Петербурге
Смерть человека от вируса обезьяны впервые подтвердили в Китае
В Израиле разработали лекарство от COVID-19 со стволовыми клетками
Менее половины россиян довольны свой зарплатой
Восьмилетняя актриса сыграет принцессу Лею сериале «Оби-Ван Кеноби»
Российских пловцов допустили на Олимпиаду после обвинений в допинге
Число погибших при наводнении в Бельгии выросло до 31
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при столкновении поездов в Приамурье