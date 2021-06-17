Disney показал кадры обновленного мультсериала «Чип и Дейл»

Disney показал кадры обновленного мультсериала &#171;Чип и Дейл&#187;
Пилотный эпизод нового "Чипа и Дейла" выйдет 28 июля. Фото: скриншот трейлера

Студия Walt Disney опубликовала трейлер обновленного мультсериала «Чип и Дейл». Выход пилотной серии намечен на конец июля.

Трейлер нового мультсериала про Чипа и Дейла опубликовали на YouTube-канале Disney Plus. Премьера состоится 28 июля.

Пилотный эпизод назвали «Чип и Дейл: Жизнь в парке». В нем зрителям покажут охоту всеми любимых бурундуков за желудями и их противостояние хулиганам.

Помимо Чипа и Дейла в первой серии также будут присутствовать и другие известные персонажи вселенной Disney — Плуто и бульдог Батч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие работы «Союзмультфильма» любят за рубежом. Главным любимчиком у иностранцев оказался культовый мультфильм «Ежик в тумане» режиссера Юрия Норштейна.

Disney мультфильм чип и дейл


 

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