В ДТП во Всеволожском районе пострадала девочка

В ДТП во Всеволожском районе пострадала девочка
Ребенка увезли в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел у дома 43 корп. 1 по Пулковскому шоссе.

По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Orlando врезался Skoda Fabia. В результате ДТП пострадала пассажирка, двухлетняя девочка, которая находилась в последнем автомобиле. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести госпитализирована в Детскую городскую больницу № 1.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу.

авария Всеволожский район дтп


 

Новости партнеров
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе Санкт-Петербурга обсудили вопросы обеспечения ...
Состоялось 24-е заседание ЦИК России
Эльмира Хаймурзина посетила с рабочей поездкой СКФО
Пьяная мать со знакомым зарубила топором сына в Тосненском районе
Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной ...
Состоялось 23-е заседание ЦИК России
Во Всеволожском районе задержали мужчину, который устроил стрельбу
Опубликовано техническое описание целевой архитектуры ДЭГ