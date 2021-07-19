В ДТП во Всеволожском районе пострадала девочка

Во Всеволожском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел у дома 43 корп. 1 по Пулковскому шоссе.

По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Orlando врезался Skoda Fabia. В результате ДТП пострадала пассажирка, двухлетняя девочка, которая находилась в последнем автомобиле. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести госпитализирована в Детскую городскую больницу № 1.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу.