Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 июля 2021 года № 24

Впереди предстоит работа по подведению окончательных итогов, рассмотрению обращений, а также подписание протокола об итогах голосования в Петербурге, заключил Миненко. Фото: Baltphoto

Впереди предстоит работа по подведению окончательных итогов, рассмотрению обращений, а также подписание протокола об итогах голосования в Петербурге, заключил Миненко. Фото: Baltphoto

1. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам

3. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по финансовым вопросам

5. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

7. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

8. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» по одномандатным избирательным округам

9. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

10. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» по финансовым вопросам

11. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

12. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

13. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатным избирательным округам

14. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

15. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам

16. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

17. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам

18. Об исключении кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

19. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

20. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» по одномандатным избирательным округам

21. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

22. О регистрации уполномоченного представителя политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» по финансовым вопросам

23. Об открытии специального избирательного счета политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»